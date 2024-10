André Fernandes diz não ter responsabilidade sobre ameaça de Inspetor Alberto a Evandro

Ronivaldo Maia (PSD) , citado pelo candidato, foi expulso do Partido dos Trabalhadores (PT) após atropelar uma mulher com quem se relacionou por 10 anos. A Justiça não tipificou o crime como feminicídio e ele é réu por lesão corporal.

"Se eu fosse me responsabilizar ou responsabilizar o candidato Evandro Leitão por falas de apoio ou vereadores, eu estaria nesse momento expondo que ele é apoiado pelo vereador Ronivaldo do PT, que tentou matar a mulher, ou seja, feminicídio", respondeu André Fernandes ao O POVO quando questionado sobre uma análise da fala de seu aliado.

Em sua rede social, o governador publicou o vídeo e afirmou que “a democracia deve ser respeitada sempre. E democracia não se faz com violência”. Elmano de Freitas descreveu ainda como um “grave episódio de ameaça de morte”.

O candidato petista ao Paço Municipal afirmou ainda, nas redes sociais, que “disputa política não é faroeste. Democracia não é isso”. Também em publicações sobre o caso, Evandro Leitão relacionou os nomes do Inspetor Alberto, Carla Zambelli e Roberto Jefferson ao episódio. “Bolsonarismo é violência, é ódio (...) Fortaleza não pode ser destruída pelo bolsonarismo”.

Inspetor Alberto para Evandro Leitão: “Prepara teu caixão, vagabundo”

As declarações do Inspetor Alberto foram registradas em vídeo que circula por redes sociais. No registro, ele xinga o candidato petista com palavras de baixo calão e o ameaça. “Leitão, filho da puta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”, disse o vereador reeleito.