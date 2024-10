Em evento do PSB, Cid, Elmano e Evandro pedem mobilização na reta final da campanha

O primeiro a discursar foi o presidente estadual do PSB, Eudoro Santana , que destacou que o evento tinha duas finalidades: congregar os nomes da sigla após a eleição e ressaltar o alinhamento com o PT e com Evandro Leitão. "A partir dessa semana, o 40 (número do PSB) vira 13 (número do PT, de Evandro). Vamos buscar o voto para o 13 para garantir a eleição de Evandro. Nós sabemos a importância da Prefeitura de Fortaleza, e não podemos correr o risco de eleger uma figura completamente despreparada, que não tem condições e nem apoio para governar Fortaleza, que é uma cidade muito desigual, que precisa de muito investimento", alfinetou.

Pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), Eudoro convocou os vários prefeitos e políticos do interior presentes a conversarem com correligionários, que sempre têm parentes que estão e votam na Capital, para se unirem a eles em apoio à candidatura petista. O PSB foi o partido com mais prefeituras conquistadas no Ceará na eleição do último dia 6 de outubro, com 65 prefeituras, além de 56 vices e 492 vereadores por todo o Estado.

Cid convocou os presentes para se juntarem a outros partidos aliados de Evandro, assim unindo forças. "É fundamental que nós demos as mãos ao Partido dos Trabalhadores, não só porque é o partido do Evandro, mas procurando trazer para cá também as lideranças do Interior do PT, do PSB, do PSD, do PP, do Republicanos", disse Cid, que em uma conta rápida somou os prefeitos eleitos pelos partidos citados, o que daria 153 prefeitos dos 184 municípios. "Isso é uma força que pode e vai fazer diferença nessa eleição. Para isso que queremos apelar a cada um de vocês, dediquem esses seis dias a Fortaleza", conclamou.

Para concluir, disse que as lideranças desses partidos deverão estar em plantão constante até domingo, dividindo as regiões e bairros da cidade entre os correligionários, para que apoiem e estejam nas ruas ajudando. "Vamos fazer grupos por regionais de Fortaleza e nós todos, sob a coordenação e a liderança do governador Elmano de Freitas, vamos fazer vitoriosa essa campanha do Evandro Leitão", concluiu.

Elmano faz cálculo pró-Evandro

O governador Elmano de Freitas (PT) começou prometendo reunir-se com os prefeitos eleitos após a eleição do próximo domingo. "Eu quero dizer aos prefeitos e prefeitas eleitos pelo PSB, vamos ter essa eleição domingo, e após isso vamos ter a agenda com os prefeitos do Ceará, e do PSB, para nós discutirmos como vamos dar as mãos para garantirmos que vocês vão cumprir os compromissos que vocês fizeram com seus eleitores. Se nós tivemos alguma situação anterior, deixemos para trás e, daqui em diante, vamos trabalhar pelo povo de cada município que vocês, de maneira democrática, foram eleitos", adiantou.