Polícia Civil instaura inquérito para investigar falas em tom de ameaça de vereador contra Evandro

Aliado de André Fernandes, Inspetor Alberto gravou vídeo no qual fala para o candidato do PT "preparar o caixão". Evandro registrou um B.O contra o vereador do PL por considerar que a fala seria uma ameaça direta

O governador Elmano de Freitas (PT) se pronunciou, na noite desta quinta-feira, 24, sobre a fala feita pelo vereador Inspetor Alberto (PL) contra o candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT). Elmano considerou o episódio como “grave” e afirmou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investigará o caso.

Pelas redes sociais, o governador compartilhou o vídeo do momento em que o vereador do PL, aliado de André Fernandes nas eleições, xinga Evandro e diz para o petista “preparar o caixão”. Na legenda da publicação, o governador informou que a PCCE instaurou um inquérito para investigar o caso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Diante do grave episódio de ameaça de morte feito por esse vereador de Fortaleza contra o candidato Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, a Polícia Civil do Ceará instaurou inquérito para investigar o fato com absoluto rigor. A democracia deve ser respeitada sempre. E democracia não se faz com violência”, escreveu.