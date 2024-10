Pesquisa mostra Evandro Leitão e André Fernandes em empate técnico em Fortaleza

Nos votos válidos, Leitão (PT) aparece com 51% enquanto André (PL) tem 49%

O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira, 25, pesquisa sobre o segundo turno de Fortaleza, mostrando empate técnico entre Evandro Leitão (PT), com 47%, e André Fernandes (PL). Numericamente, Evandro aparece com 47%, contra 45% de André, no voto estimulado.

Outros 5% dos eleitores consultados afirmaram que irão votar nulo ou em branco, enquanto 3% não sabem ou não responderam.

Pesquisa estimulada:

Evandro Leitão (PT): 47%



André Fernandes (PL): 45%



Nulo/branco: 5%



Não sabem/não responderam: 3%

Considerando os votos válidos, quando são excluídos os brancos e nulos, forma que o resultado da eleição é apresentado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Evandro Leitão aparece com 51%, enquanto André Fernandes tem 49%.