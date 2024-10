Luizianne e Evandro realizam atos no mesmo bairro, mas deixam de se encontrar por dois minutos

Após conclamar apoiadores para evento que uniria as candidaturas petistas de Waldemir Catanho (Caucaia) e Evandro Leitão (Fortaleza), a deputada federal e ex-prefeita da Capital, Luizianne Lins (PT), esteve reunida apenas com o correligionário que concorre na cidade da Região Metropolitana de Fortaleza.

A parlamentar anunciou que participaria, na manhã desta quinta-feira, 24, do evento que chamou de 'Encontro da Vitória", com mini-carreata e caminhada pela ponte sobre o Rio Ceará - que divide os municípios de Fortaleza e Caucaia - a caminho do Vila do Mar, na Barra do Ceará. No convite, fotos dos dois candidatos petistas.

Nesta manhã, a deputada encontrou-se com Catanho do lado caucaiense da ponte e, juntamente com apoiadores, atravessou a pé, no sentido Fortaleza. O evento ao lado do candidato petista em Caucaia terminou do outro lado da ponte, em frente ao Cuca da Barra, obra entregue por Luizianne quando prefeita de Fortaleza.