André Fernandes diz que vídeo sobre feminicídio foi tirado de contexto: "Todas as vidas importam"

André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS

O candidato à Prefeitura de Fortaleza do PL, André Fernandes, afirmou que o vídeo viral, publicou vídeo em que relativiza casos de feminicídios, foi tirado do contexto por seus adversários políticos. Ele disputa o segundo turno na Capital com Evandro Leitão (PT), cuja campanha tem usado as falas do candidato do PL. “Talvez você tenha até visto esse vídeo aqui, que pegaram um trecho, tirando totalmente de contexto, como se eu fosse a favor do feminicídio”, argumentou em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 24. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O candidato reafirmou que, para ele, pessoas que comentem feminicídio tem que “pagar severamente", assim como pessoas que "cometem o crime, um assassinato, contra idoso, contra idoso". "Afinal, sou cristão e para mim todas as vidas importam”, completou.

Na decisão em mencionada, o juiz entendeu que o uso do vídeo "não ultrapassava os limites da liberdade de expressão". A questão seria que, na legenda, o deputado afirmou que "André Fernandes odeia as mulheres". A Justiça entendeu que o parlamentar estaria imputando ao candidato "uma conduta extremamente ofensiva e prejudicial à sua reputação".



Entenda o vídeo que viralizou nas redes sociais No vídeo de 2018, postado no canal do Youtube de André Fernandes, com o assunto “Jair Bolsonaro na Globonews”, ele discute sobre a entrevista do então candidato à Presidência da República no canal de notícias, e então e comenta sobre feminicídio, devido a uma pergunta direcionada a Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Bolsonaro chegou a dizer que uma mulher preferiria ter o porte de arma do que a lei do feminicídio.