Mauro Filho, aliado de Ciro, declara voto em Evandro Leitão contra André Fernandes

O deputado federal Mauro Filho (PDT) anunciou apoio a Evandro Leitão (PT) na disputa contra André Fernandes (PL) no segundo turno eleitoral em Fortaleza. O parlamentar tem trajetória ligada ao grupo político do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e foi secretário de Finanças de Fortaleza na gestão do correligionário.

"Neste momento, vivemos em Fortaleza um momento crítico no pleito municipal: de um lado temos as forças bolsonaristas do atraso, do negacionismo e das fake news. De outro, uma campanha limpa e com as melhores propostas para a população de Fortaleza. Como parlamentar, estarei sempre do lado do projeto que lutará pelo desenvolvimento econômico, redução das desigualdades e avanço da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Dia 27/10 votarei Evandro 13. Conto com seu apoio nessa luta", escreveu em publicação nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mauro pediu ainda que a Cidade não eleja alguém "contra a ciência" e quem "não acredita na democracia" para governar. "Por isso passo aqui, para ponderar que é fundamental elegermos Evandro, para governar a cidade pelos próximos quatro anos. Evandro sabe o que é gestão e o que é ouvir as pessoas", declarou.