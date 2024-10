Wagner se diz contra "sistema", elogia André e anuncia entrada na campanha do PL

Capitão Wagner (União Brasil) explica os motivos que o fizeram apoiar André Fernandes Crédito: ReproduçãoInstagram Felipe Gabriel

Capitão Wagner, candidato derrotado no primeiro turno à Prefeitura de Fortaleza e presidente estadual do União Brasil, explicou nesta sexta-feira, 11, porque irá apoiar André Fernandes (PL) na disputa pela gestão municipal contra Evandro Leitão (PT). De acordo com ele, o candidato do PL deverá absorver parte de suas propostas e está procurando "aconselhamento" com gestores experientes.

Os dois se encontraram na segunda-feira, 7, após o segundo turno, e também se reuniram na quarta-feira, 9, em Brasília, e confirmaram o apoio na quinta-feira, 10. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Ontem, eu tive outra conversa que ele garantiu para mim que vai absorver parte do nosso plano de governo, especialmente em questão da segurança pública (...), também da saúde mental”, explicou durante live no Instagram. Ele estava ao lado do deputado federal Sargento Reginauro (União Brasil) e do vereador eleito Soldado Noelio (União Brasil).

Capitão Wagner foi liberado pelo União Brasil para decidir o seu apoio, uma vez que o partido faz parte da base do Governo Lula (PT), mas possui posição ambígua no cenário nacional. Os vereadores do partido também possuem liberdade para escolherem quem irão apoiar na disputa do segundo turno. Ele ainda contou que foi procurado pelo PT, apesar de não citar o nome do partido, mas que não aceitou porque sempre esteve contra o “sistema”. “O sistema achava que lá de Brasília ia me obrigar a votar no candidato deles aqui em Fortaleza, mas deixa eu te dizer uma coisa para vocês que fazem parte do sistema: vocês ficaram quatro eleições tentando destruir a minha imagem e aí agora vem com esse papozinho bacana de que eu sou importante para apoiar um projeto que tanto mal fez ao país e ao estado”, argumentou.

E ainda completou: “Se eu quisesse resolver a minha vida, eu teria resolvido agora facilmente nesta decisão que eu tomei. Não fiz essa decisão pensando em mim, nem na minha família, pensei na cidade de Fortaleza”. De acordo com Wagner, Fernandes está buscando “aconselhamento de gestores” experientes. Ele ainda elogiou o que chamou de postura “equilibrada” do candidato do PL durante a campanha. Entrar na campanha de André Wagner ainda confirmou que irá entrar na campanha de André Fernandes e que, ainda na sexta, irá gravar vídeos junto ao candidato.

“Saindo daqui vou me encontrar com o André para gravar alguns vídeos para falar sobre alguns compromissos como guarda municipal e saúde mental”, explicou. Ele ainda disse que quem está de “salto alto, tem que sair”, pois acredita que a disputa no segundo turno está muito acirrada. A pesquisa Datafolha, divulgada pelo O POVO na quinta-feira, 10, mostra André Fernandes com 47% de intenção dos votos, e Evandro Leitão com 45%, o que os deixa empatados tecnicamente. Futuro político de Wagner Sobre o seu futuro político, Wagner afirmou que não tem “pretensão”, mas está a “disposição do partido para os projetos futuros”. O político disputou quatro eleições majoritárias, três para a prefeitura e uma para governador, mas acabou perdendo todas.