Wagner e vereadores do União Brasil oficializam apoio a André Fernandes

Quarto colocado no 1º turno das eleições para a Prefeitura de Fortaleza com 11,4% dos votos e presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner e vereadores da legenda anunciaram, nesta segunda-feira, 14, o apoio formal da sigla a André Fernandes (PL), que disputa o segundo turno das eleições na Capital contra Evandro Leitão (PT). Nos últimos dias, outros nomes também declararam apoio ao candidato do PL. Na última sexta-feira, 11, Wagner declarou apoio a André e liberou os políticos da sigla para decidirem quem irão apoiar. Nesta segunda-feira, o deputado estadual Soldado Noelio (União Brasil) publicou uma imagem dos integrantes do partido ao lado de Fernandes e afirmou que o União é o único partido em que todos os vereadores e candidatos declararam apoio ao candidato do PL. "O União Brasil Fortaleza, fechou apoio a candidatura de André Fernandes no segundo turno. Sob a liderança de Capitão Wagner, o União foi o único partido em que TODOS os candidatos a vereadores declararam apoio a André. Agora é ir pra rua e buscar cada vez mais apoios para que Fortaleza seja liberta das mãos do PT", escreveu.