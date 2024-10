Juventude do PDT repudia apoio a André: "Trabalhista não vota em bolsonarista"

O pronunciamento acontece após o ex-prefeito Roberto Cláudio e vereadores do PDT declarem apoio a André Fernandes no segundo turno

Após o anúncio de neutralidade do prefeito José Sarto (PDT) na disputa pelo Paço Municipal, os membros do PDT ficaram livres para escolher qual candidatura apoiar. Tendo em vista este cenário, o partido se viu dividido: uma parte significativa foi para André Fernandes e outra para Evandro.

O pronunciamento acontece após o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), e os vereadores do partido - Gardel Rolim, PP Cell, Marcel Colares, Kátia Rodrigues, Paulo Martins, Raimundo Filho e Jânio Henrique -, declarem voto a André Fernandes no segundo turno em Fortaleza. Ele disputa a Prefeitura com Evandro Leitão (PT).

A Juventude Socialista do PDT divulgou neste sábado, 12, nota de repúdio aos dirigentes do partido em Fortaleza pelo apoio à candidatura de André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza. Eles reforçam que "trabalhista não vota em bolsonarista. O trabalhismo deixa Bolsonaro (PL) inelegível".

O grupo ainda afirmou que não admitirão que o partido de "Brizola, da Legalidade e que inelegeu o pior presidente deste país esteja lado a lado com estes que representam a espuma da história".

"Fortaleza vivenciou três gestões exemplares (duas de Roberto Cláudio e uma de José Sarto), com avanços incalculáveis para a população, focando no que realmente importa, o povo fortalezense. O PDT sempre esteve na linha de frente na luta por justiça social, democracia e pluralidade do povo brasileiro, ideais que o candidato bolsonarista repudia", explicam em nota.

Eles também classificaram o apoio de pedetistas a André como "absurdo" e afirmaram que derrotas e "diversas injustiças sofridas" não justificam a aproximação do partido com o candidato e a extrema-direita no Estado.

Confira a nota completa

A Juventude Socialista vem por meio desta nota repudiar veementemente o posicionamento tomado pelos 7 vereadores eleitos do PDT Fortaleza: Gardel Rolim, PPCell, Marcel Colares, Katia Rodrigues, Paulo Martins, Raimundo Filho e Janio Henrique, além do ex-Prefeito Roberto Cláudio, por declararem apoio ao André Fernandes no segundo turno da prefeitura de Fortaleza.

Fortaleza vivenciou 3 gestões exemplares, com avanços incalculáveis para a população, focando no que realmente importa, o povo fortalezense. O PDT sempre esteve na linha de frente na luta por justiça social, democracia e pluralidade do povo brasileiro, ideais que o candidato bolsonarista repudia.