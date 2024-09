Cadeirada de Datena em Marçal: por que apresentador agrediu coach?

Segundo Datena, à época, sua sogra sofreu três acidentes vascular-cerebrais (AVCs) devido às acusações, e morreu em consequência dos problemas de saúde. Após a briga com Marçal, ele afirmou que a agressão foi motivada pela insistência do coach em retomar este assunto.

O primeiro desentendimento público entre os dois ocorreu no debate da TV Band, em 1º de setembro. Marçal havia chamado Datena de "playboy" , e disse que o apresentador o ligaria após as eleições para pedir desculpas por ser "um cara que precisa de contratos".

Na noite desse domingo, no entanto, enquanto Marçal falava, Datena pegou uma cadeira do estúdio e jogou-a contra o adversário. O apresentador foi expulso do debate, enquanto o coach saiu do programa para buscar atendimento médico.

Quais ferimentos teve Pablo Marçal?

Segundo a assessoria de comunicação da campanha do PRTB, Marçal está com "suspeita de fraturas na região torácica e dificuldade para respirar". No Boletim de Ocorrência (BO) registrado sobre a agressão, é mencionado que a cadeira usada por Datena para agredir o coach também "atingiu a região da cabeça".

Pablo Marçal foi atendido Hospital Sírio Libanês. Ele ficou internado para observação, mas o estado de saúde do coach não é grave.