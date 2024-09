Polícia cumpre 20 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de ameaçar candidatos

Durante a ofensiva, as equipes apreenderam com dois alvos o valor de R$ 54.432,00, que seria utilizado para possíveis extorsões na região

As diligências foram deflagradas em Fortaleza e no município de Sobral. As equipes apreenderam celulares, tablets e um valor de R$ 54.432,00 em dinheiro.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 13, a nona fase da operação 'Demote', que resultou no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão contra suspeitos que estão sendo investigados por integrar grupos criminosos no Estado. A ofensiva responde a ações criminosas no Ceará, envolvendo grupos acusados de ameaçar e extorquir candidatos, interferir em eleições e intimidar eleitores.

Grupo de origem carioca

Todos os suspeitos são investigados por integrar um grupo criminoso de origem carioca. Entre os alvos, estão três mulheres; uma de 30 anos, que já responde por tráfico de drogas; uma de 31 anos com antecedentes por integrar organização criminosa; e outra de 35 anos. Além de 17 homens com idades de 23 anos a 33 anos, com extensas fichas criminais por diversos crimes.

Imóvel em área nobre

Na Capital, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um imóvel no bairro Meireles. E outros dois mandados no Cumbuco e no Icaraí, em Caucaia. Já no município de Sobral, as equipes cumpriram 17 mandados de busca e apreensão nos bairros Terrenos Novos, Pedrinhas, Alto do Cristo, Cidade Dr. José Euclides Ferreira, Parque Silvana, Recanto, Tamarindo, Alto da Brasília, Junco e Campos dos Velhos.

Durante os trabalhos, a Polícia Civil apreendeu dezenas de celulares e tablets. Em Sobral, com uma mulher de 35 anos, foi apreendida uma quantia em dinheiro no valor de R$ 35.067,00, e com outra mulher, de 31 anos, uma quantia de R$ 19.365,00. O montante seria utilizado para possíveis crimes.