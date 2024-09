Eleições 2024: Prazo para substituição de candidatos termina segunda, 16

URNA eletrônica para as eleições de 2024 Crédito: Samuel Setubal

A troca deve ser feita de acordo com o que constar no estatuo do partido ou da federação. Nestes casos, a solicitação tem que ser feita em até dez dias do fato que deu origem à substituição. Em caso de falecimento de algum candidato, o prazo do dia 16 estabelecido pelo TSE poderá ser prolongado após e data limite. Os demais motivos valerão até esta segunda-feira. Assim, se mudança for feita após a preparação das urnas eletrônicas para as eleições, o substituto concorrerá com nome, número e foto da pessoa alterada. Além das trocas, os partidos podem solicitar o cancelamento do registro de candidatura dos postulantes que foram expulsos da sigla partidária até o dia 6 de outubro, data da eleição. Caso um concorrente renuncie, mesmo tendo a candidatura reconhecida judicialmente, ele estará impedido de disputar ao mesmo cargo no mesmo pleito.