"Coach messiânico": Pablo Marçal já foi condenado por desvio de dinheiro de bancos

O “coach messiânico” Pablo Marçal, 34, conhecido por conduzir 32 pessoas ao topo do Pico do Marins (SP), na Serra da Mantiqueira, que precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, já foi condenado anteriormente por participação em quadrilha de desvio de dinheiro de bancos.

A condenação ocorreu em 2010 e, conforme o Ministério Público Federal (MPF), Pablo possuía ligações diretas com dois homens acusados de serem chefes da organização criminosa. Ele foi condenado por furto qualificado, mas, em 2018, ele teve a pena extinta por prescrição retroativa.

Segundo apuração do portal Metrópoles, a atuação do coach na quadrilha era na captação de e-mails que seriam infectados com programas invasores e no conserto dos computadores usados pelos criminosos.

Marçal tinha 18, em 2005, quando teria se envolvido com a quadrilha. Ele morava em Goiânia (GO), sua cidade natal.

Influencer com mais de 2 milhões de seguidores

Atualmente, além de coach, Pablo é influencer e possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Na rede social, ele compartilha fotos em que aparece ostentando carros e jatinhos.

Ele também vende "cursos" e promete "crescimento de 10 anos em 1", com legendas em que escreve discursos religiosos e frases de motivação.

Marçal também é casado e tem quatro filhos. Atualmente a família vive em São Paulo.

