"Apunhalado pelas costas" e "imaturidade": clima esquenta entre André Fernandes e Capitão Wagner

Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União) Crédito: Aurélio Alves/O POVO / FCO Fontenele/O POVO

Outro vídeo divulgado pela campanha de Wagner mostra Fernandes dando facadas em uma caixa de papelão com a frase “Minha namorada” escrita. No trecho, André fala “Vamos supor que isso aqui é minha namorada”. Após os vídeos serem apresentados, a campanha de Wagner pergunta ao público se Fernandes “tem maturidade para ser prefeito de Fortaleza”. O deputado federal de 26 anos é o candidato mais jovem entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza e essa não é a primeira vez que Capitão Wagner menciona a “falta de experiência” e “imaturidade” do concorrente. Ainda no sábado, o candidato do PL publicou um vídeo em resposta a Wagner. Fernandes afirmou que os vídeos resgatados eram “brincadeiras” e disse que o trecho em que aparece cheirando sal foi “um desafio bobo de adolescente”.



“Aqui vai um vídeo resposta ao candidato Wagner que decidiu usar hoje todo o seu tempo de TV para me atacar. Wagner, eu esperava isso de todos, menos de você. Pegar vídeos meus de brincadeiras na adolescência, editar, cortar e me atacar tentando me associar à cocaína? Quando, na verdade, você sabe bem que ali foi um desafio bobo de adolescente”, pontuou. O candidato ainda afirmou que se sentiu “apunhalado pelas costas” e relembrou o apoio dado à Wagner nas eleições de 2020, quando concorreu à Prefeitura, e de 2022, para o Governo do Estado.

“Sabe por que eu te apoiei? Porque eu pensei que tu era diferente, porque eu vi em você a possibilidade de tirar do poder esse grupo político que há 30 anos governa a nossa cidade [...] E até onde você estava me criticando, dizendo que eu tenho padrinho político, que eu não tenho experiência, que eu sou jovem, tudo bem. São críticas normais, fazem parte do jogo. Agora, buscar vídeo meu de brincadeira na adolescência, editar, tirar de contexto e tentar me associar ao uso de cocaína? A mesma tática que o prefeito de Fortaleza está usando contra mim. O sentimento que eu tenho no momento é de estar sendo apunhalado pelas costas”, destacou.

Neste domingo, 15, Capitão Wagner continuou a falar sobre o tema e, sem mencionar o nome de Fernandes, publicou um vídeo abordando a resposta do deputado federal. “Estou aqui para falar do candidato que está nas redes sociais reclamando, porque viu as suas imagens na TV ontem. Confesso que eu também fiquei assustado com o nível das imagens que estavam lá no Youtube do próprio candidato. Eu pergunto: uma mãe que viu aquelas imagens e que sabia que os seus filhos adolescentes, crianças assistiam aquilo ali, será que ela está satisfeita? Tenho certeza que não”, começou.

Wagner destacou que, mesmo “apanhando” da candidatura do rival, nunca foi para as redes sociais “choramingar”. O postulante ainda afirmou que eleição é “coisa para adulto” e considerou que a “imaturidade” estaria atrapalhando o concorrente.