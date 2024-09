Campanha em Fortaleza é a campeã nacional de gastos com impulsionamento nas redes sociais

Evandro Leitão, José Sarto e Capitão Wagner estão entre os candidatos que mais investiram em impulsionamento de conteúdo no país Crédito: Samuel Setúbal/Montagem O POVO

Outras candidaturas em Fortaleza também tiveram gastos na Meta nesse período, mas em valores bem menores. Confira: Eduardo Girão (Novo): R$ 101.000

André Fernandes (PL): R$ 83.000

George Lima (Solidariedade): R$ 29.700

Tecio Nunes (Psol): R$ 22.000 Dentre as candidaturas acima, por ser uma campanha com gastos bem superiores às demais, chama a atenção o baixo valor investido pelo candidato André Fernandes, do PL. A explicação pode vir do fato de ele já ter perfis com grande número de seguidores e grande engajamento nessas capitais, o que torna necessário um menor investimento em impulsionar as postagens. Situação semelhante à do empresário Pablo Marçal (PRTB), que concorre pela prefeitura de São Paulo. Ele investiu apenas R$ 8.866 em impulsionamento, basicamente apenas em posts que tratavam sob a suspensão de suas redes sociais, impostas pela Justiça Eleitoral.

Disparidade de gastos Para se ter noção da disparidade do investimento na Meta entre candidaturas em Fortaleza e de outras capitais nordestinas, vejamos os valores gastos por algumas das candidaturas com mais investimento em Salvador e Recife: Bruno Reis/União Brasil (Salvador): R$ 99 mil

Geraldo Junior/MDB (Salvador): R$ 2,6 mil

João Campos/PSB (Recife): R$ 80 mil

Daniel Coelho/PSD (Recife): R$ 35 mil

Gilson Machado Neto/PL (Recife): R$ 143 mil Mesmo candidaturas de estados mais ricos no Sudeste não apresentam valores que se aproximem ao investido nas campanhas em Fortaleza. Prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes (PSD) investiu até aqui pouco mais de R$ 278 mil na Meta. Líder nas pesquisas em Belo Horizonte (MG), Mauro Tramonte (Republicanos) gastou até agora R$ 236 mil. Números divergentes Segundo dados fornecidos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e divulgados na plataforma DivulgaCand, o prefeito José Sarto (PDT) investiu até aqui R$ 1,78 milhão em impulsionamento de conteúdo de campanha. Dentre os candidatos em Fortaleza, é o único caso onde o valor apresentado no DivulgaCand é superior ao valor apresentado pela Meta. Essa diferença pode ser justificada por terem havido gastos em outras plataformas, como o TikTok, por exemplo.