Em sabatina, Datena chora e fala em desistir da política caso perca eleição em SP

“O que eu reforcei nessas eleições é que eu tentei ajudar as pessoas a votar em mim. Até agora, eu não consegui, porra. O que eu posso fazer?” disse, às lágrimas, no final da sabatina realizada pela Folha/Uol nesta sexta-feira, 13.

Ele ainda completou e afirmou que, caso não vença as eleições deste ano, irá deixar a política: “Se eu não for eleito prefeito de São Paulo, pra mim, acabou a política”. Apesar do tom de derrota, o candidato ainda demonstrou esperança em ganhar a disputa. “Foi uma boa experiência, espero que seja, espero ser eleito ainda, tenho esperança de ir para o segundo turno”, completou.

De acordo com a Pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 12, Datena está com 6%, empatado tecnicamente com Tabata Amaral (PSB), com 8%. Na liderança está um empate triplo, com Ricardo Nunes (MDB), com 27%, Guilherme Boulos (Psol), com 25%, e Pablo Marçal (PRTB), com 19%.

O candidato chegou a dizer que estava irritado durante a sabatina devido ao resultado da pesquisa: “(...) por causa da pesquisa. É claro que eu não vou sair com seis pontos em uma pesquisa e sair comemorando: 'Oh, que legal!'".