Datena dá cadeirada em Marçal durante debate pela Prefeitura de SP

Provocado pelo ex-coach, o apresentador de TV agrediu o rival ao vivo durante o debate da TV Cultura entre candidatos a prefeito da maior cidade do Brasil

Candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, o apresentador de TV José Luiz Datena agrediu com uma cadeirada o rival Pablo Marçal, do PRTB, durante o debate da TV Cultura, na noite deste domingo, 15.

Após o ocorrido, Datena foi expulso do debate, enquanto Marçal se retirou por necessidade médica, segundo o mediador do debate, o diretor de jornalismo da TV Cultura, Leão Serva.

A agressão de Datena ocorreu após provocação de Marçal. O ex-coach havia dito que o apresentador do TV "não era homem nem para fazer isso (agredir Marçal)", quando o tucano respondeu com uma "cadeirada", para choque dos presentes.