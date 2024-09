Datafolha Fortaleza: reprovação da gestão Sarto cresce 7 pontos e chega a 36%

Taxa de reprovação da gestão do atual prefeito também é a maior quando comparada aos três prefeitos anteriores no mesmo período observado

A pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO e divulgada nessa sexta-feira, 13, questionou os eleitores da Capital sobre a avaliação da gestão do atual prefeito José Sarto (PDT), que tenta reeleição. O levantamento aponta uma queda da aprovação e um crescimento da reprovação, que subiu 7 pontos percentuais.

Ao todo, 826 pessoas foram entrevistadas em Fortaleza entre os dias 11 e 13 de setembro de 2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com número CE-07203/2024.