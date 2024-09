Fortaleza e Crajubar: sabatinas com candidatos começam nesta segunda, 2

As sabatinas do O POVO com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza e Barbalha começam nesta segunda-feira, 2. As transmissões serão respectivamente realizadas nas rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri.

O primeiro candidato à Prefeitura de Fortaleza a ser entrevistado é Capitão Wagner (União Brasil), às 9h30min, com apresentação do jornalista Jocélio Leal.

Já em Barbalha — que integra o Crajubar com Crato e Juazeiro do Norte —, o primeiro a ser sabatinado é Antônio Neto (PSDB), às 10 horas, com a condução do jornalista Luciano Cesário. No dia seguinte, terça-feira, 3, será a vez de Guilherme Saraiva (PT).