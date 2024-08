Eleições 2024 em Caucaia: vejo como foi o início da propaganda eleitoral

Debate à Prefeitura de Caucaia: assista a transmissão ao vivo Crédito: Montagem/O POVO

A quase dois meses das Eleições Municipais de 2024, os candidatos à Prefeitura de Caucaia, distante 16 km de Fortaleza, começaram a divulgar, nas redes sociais, suas referidas propagandas político-eleitorais. Conforme determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as divulgações têm o intuito de impedir o abuso do poder econômico e político e preservar a igualdade entre os candidatos. Na propaganda, é necessário que o nome dos candidatos ao cargo majoritário, como presidente da República, governador, prefeito e senador, venham acompanhados pelo nome do candidato a vice e suplentes de senador. Waldemir Catanho (PT) A propaganda política do candidato Waldemir Catanho (PT) reforça o apoio que ele tem da tríade: presidente Lula, governador do Ceará, Elmano de Freitas, e ministro da Educação, Camilo Santana. Além destes, o jornalista de formação tem o apoio da deputada federal Luizianne Lins e do atual prefeito de Caucaia, Vitor Valim.

No preconício, cuja duração é de três minutos, Catanho afirma que quer ser prefeito para “melhorar a vida do povo”. No vídeo, publicado no Youtube e nas redes sociais, o candidato também revela que a principal dificuldade enfrentada atualmente é a “desconfiança das pessoas na Política”. “Não tem outra forma de melhorar a vida do povo se não for através de alguma atividade política”, seguiu. “As pessoas não confiam em políticos de uma forma geral. Eu acho que uma gestão pública é mais eficiente quando ela escuta mais, quando ela é mais eficiente a ouvir críticas e sugestões”. Em dado momento de sua fala, Catanho se dirige à população de Caucaia, afirmando que “os caucaienses devem esperar dele muito trabalho e fidelidade ao que pensa”. Também reforça que atua ao lado do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) ,há mais de 30 anos, o que, segundo ele, é uma das “condições para trazer mais dinheiro para Caucaia e melhorar a vida de muita gente”.

Emília Pessoa (PSDB) A candidata do PSDB, Emília Pessoa, inicia a sua propaganda eleitoral afirmando que não vai mostrar “um vídeo lindo falando da sua história” no tempo destinado à campanha, mas que vai utilizar o momento para falar sobre “o que vai mudar a história de Caucaia”. Em seguida, a candidata elenca as principais metas da gestão. Preliminarmente, ela comenta sobre a implantação de um Centro de Inteligência e Monitoramento em Tempo Real (Cesmec) que trará uma resposta rápida no controle e na redução da criminalidade no Município. Apesar de mencionar que não iria dar destaque à sua vida pessoal, a propaganda apresenta um vídeo falando um pouco sobre Emília, que é de uma família tradicional da política da Caucaia.

“A natureza humana nos presenteou. Nasce uma pessoa em defesa de Caucaia. Um coração raiz, dedicado a esse chão, cresce um sentimento de amor, vem uma vontade de cuidar da sua gente”, pontua o vídeo. Emília reitera que sua base e formação foram construídas dentro de casa e que Caucaia é a vida e história dela. “Não tenho nenhum sonho pelo poder, por outro tipo de condição, a não ser aquilo que esteja vinculado, que seja afetivo pelo zelo de cuidar das pessoas”, prosseguiu.

A candidata menciona que alguns pontos da Cidade caíram no esquecimento da gestão municipal, e que “ainda falta dignidade para que as pessoas vivam da melhor forma". O bordão de ter nascido na cidade foi levado ao debate realizado pelo O POVO com os candidatos à Prefeitura de Caucaia. Na oportunidade, Emília disse que os adversários sequer conheciam a cidade e os nomes dos bairros. “Nós estamos discutindo aqui problemas e propostas com quem não entende Caucaia, com candidatos que é muito confortável falar de Caucaia, mas que nem ao menos moram em Caucaia, que não sabem nem o nome dos bairros e que nem, muito menos, sabem o nome das pessoas", disparou a candidata.