Wagner diz ter aprendido a dialogar com governos, mesmo adversários

FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-08-2024: Capitão Wagner faz campanha no Centro Fashion. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

O candidato à Prefeitura de Fortaleza e líder das pesquisas, Capitão Wagner (União), afirmou neste sábado, 31, que sua forma de pensar mudou nos últimos quatro anos, além de ter mais experiência administrativa. De acordo com ele, aprendeu que é preciso dialogar tanto com Governo Estadual e Federal, hoje do PT, mesmo sendo adversário político. "Mudou (forma de pensar), a gente amadurece. Não só por ter feito mais um curso superior, não só por ter um currículo mais abastado, mas por ter já experiência e vivência de entender que pra estar no Executivo, como eu estive lá em Maracanaú, a gente precisa dialogar. Dialogar com o Governo do Estado, dialogar com o Governo Federal. Sou adversário político, mas na hora de fazer gestão vou ter que obrigatoriamente sentar na mesa, cobrar, dialogar", afirmou ao O POVO em visita ao Centro Fashion. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Wagner disse que o prefeito José Sarto (PDT) não senta para conversar com o governador Elmano de Freitas (PT). "Critica demais e com isso perde a Cidade", declarou. Ele, por sua vez, foi enfático e disse que irá procurar o gestor caso seja eleito para buscar soluções em temas como segurança pública.