Pesquisa Ideia Fortaleza: Wagner 31%; Sarto 24%; Fernandes 16%; Evandro 14%

Nova pesquisa do Instituto Ideia, contratada pelo Grupo Jangadeiro, divulgada neste sábado, 31, mostrou o cenário eleitoral em Fortaleza para as eleições de 2024. Capitão Wagner (União Brasil) lidera com 31% das intenções de voto, seguido pelo prefeito José Sarto (PDT), que aparece com 24%. O deputado federal André Fernandes (PL) tem 16%, e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) tem 14%. O levantamento foi concluído após debate do O POVO entre candidatos ao comando do Paço Municipal, realizada na última quinta-feira, 27. Exclui ainda o nome do deputado federal Célio Studart (PSD), presente na primeira sondagem.



Na pesquisa anterior do mesmo instituto, Wagner também alcançava 31% das intenções de voto e Sarto tinha 22%. André Fernandes estava com 13% e Evandro Leitão marcava 12%.

Veja os números da pesquisa estimulada:

Capitão Wagner (União Brasil): 31% (estável)

José Sarto (PDT): 24% (+2pp)

André Fernandes (PL): 16% (+3pp)

Evandro Leitão (PT): 14% (+2pp)



Eduardo Girão (Novo): 3% (-2pp)

Técio Nunes (Psol): 0,4% (+0,1pp)

Zé Batista (PSTU): 0,4% (-0,6pp)



Chico Malta (PCB): 0,3%*

George Lima (Solidariedade): 0,2%*

Ninguém, Branco e Nulo: 5% (-2pp)

Não sabe: 6% (+2pp)

*Não estavam incluídos na primeira pesquisa Ideia