No Ceará, Eduardo Bolsonaro compara caso de Bella Carmelo ao do irmão Jair Renan

Na manhã de sexta-feira, a Justiça Eleitoral autorizou Bella a usar o sobrenome do marido , o deputado estadual Carmelo Neto (PL), durante a campanha e nas urnas. A contestação do MPE ocorreu devido ao fato de Bella e o parlamentar não terem união civil, sendo casados apenas na esfera religiosa .

"O que a Bella Carmelo sofre aqui é o que a minha família sofre no Brasil inteiro", disse Eduardo. "Entraram com ação na Justiça impedindo ele de usar o nome Jair Bolsonaro", pontuou.

A candidata recorreu do parecer do MPE alegando que, ainda que não exista alteração nos documentos legais, a prática de adoção do sobrenome "reflete um desejo de se alinhar à tradição e de demonstrar publicamente a união matrimonial". "Entre cristãos, essa prática tem um significado importante", afirmou a defesa de Bella no recurso, adicionando que outras candidaturas com situações similares não foram contestadas. A argumentação foi aceita pelo juiz da 3ª Zona Eleitoral de Fortaleza, Flávio Vinicius Bastos Sousa.

"Jair Bolsonaro" será candidato a vereador em SC

Em Santa Catarina, o próprio MPE considerou que Jair Renan pode se candidatar com o nome do pai. O argumento aceito foi que o nome completo do "filho 04" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan Valle Bolsonaro, é suficiente para garantir o uso da versão reduzida "Jair Bolsonaro" na campanha.

Com informações da repórter Taynara Lima/Especial para O POVO