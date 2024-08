Sabatinas com candidatos a prefeito em 6 municípios começa na segunda

Debate do O POVO em Fortaleza. Agora, vem a maratona de sabatinas Crédito: Fco Fontenele

Após duas semanas de debates entre os candidatos à Prefeitura dos municípios de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Fortaleza, Caucaia e Eusébio, O POVO realizará séries de sabatinas com os postulantes ao comando do Poder Executivo municipal nos seis municípios. Os encontros terão início na próxima segunda-feira, 2, e as transmissões serão realizadas pela rádio O POVO CBN. No mesmo dia, começam as sabatinas com os candidatos a prefeito dos municípios do Crajubar, no Cariri, com transmissão pela Rádio O POVO CBN Cariri. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Haverá uma segunda série de sabatinas em Fortaleza, no programa O POVO News primeira edição. e pelo podcast Jogo Político.

A segunda rodada de sabatinas será realizada pelo programa O POVO News primeira edição e começará no dia 23 de setembro e seguirá até o dia 2 de outubro. A ordem em que os candidatos serão sabatinados nas duas rodadas foi definida em sorteio. Sabatinas em Eusébio e Caucaia As sabatinas com os candidatos de Caucaia e Eusébio serão realizadas no podcast Jogo Político, pelo Youtube do O POVO, a partir de 14 horas. Em Eusébio, o candidato Dr. Júnior (PRD) será o primeiro entrevistado, no dia 10 de setembro. Dr. Mauro (União Brasil) será sabatinado no dia 11 de setembro.

Em Caucaia, a maratona de entrevistas começará no dia 16 de setembro. Sabatinas no Crajubar Também na segunda-feira, 2 de setembro, começam as sabatinas no Crajubar, realizadas pela Rádio O POVO CBN Cariri. Primeiro será em Barbalha. Na segunda, 2, será a vez de Antonio Neto (PSDB). Dia 3 será sabatinado Guilherme Saraiva (PT). No dia 4, quarta-feira, começam as sabatinas para prefeito de Crato. Primeiro será com André Barreto (PT). Dia 5 será a vez de Dr. Aloísio (União Brasil). A semana de sabatinas será fechada por Lucas Brasil (PSDB).

Na semana seguinte, haverá sabatinas em Juazeiro do Norte. Dia 9, com Sued Carvalho (UP). Dia 10, Glêdson Bezerra (Podemos). No dia 11, será a vez de Lino Alves (PCO). As sabatinas no Cariri terminam em 13 de setembro, com Fernando Santana (PT). Confira as datas das sabatinas de cada candidato por município Fortaleza Rádio O POVO CBN, às 9h30min 2/9: Capitão Wagner (União Brasil)

(União Brasil) 3/9: Evandro Leitão (PT)

(PT) 4/9: José Sarto (PDT)

(PDT) 5/9 - Técio Nunes (Psol)

(Psol) 6/9 - Chico Malta (PCB)

(PCB) 9/9 - André Fernandes (PL)

(PL) 10/9 - George Lima (Solidariedade)

(Solidariedade) 11/9 - Eduardo Girão (Novo)

(Novo) 12/9 - Zé Batista (PSTU) O POVO News, às 8 horas