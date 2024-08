Fortaleza: Perdeu o debate? Confira pontos do confronto entre os candidatos

FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-08-2024: Debate com os candidatos para prefeito de Fortaleza no auditório da OAB. José Sarto, André Fernandes, Técio Nunes, apresentador Ítalo Coriolano, George Lima, Evandro Leitão e CApitão Wagner. (Foto: Fco Fontenele/O Povo) Crédito: Fco Fontenele

O POVO realizou nesta terça-feira, 27, debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza. Cinco postulantes participaram do encontro realizado em parceira com a seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), na sede da entidade, na capital cearense. Foram convidados a participar do debate apenas os candidatos filiados a partidos políticos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares - devendo esse número ser alcançado até o dia 20 de julho do ano da eleição -, como prevê a legislação eleitoral, na Resolução TSE 23.610/2019. O mesmo critério foi utilizado pelo O POVO nas eleições de 2022. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora São eles: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol).

Tom do debate: acusações entre os candidatos deram tom ao primeiro debate após o início da campanha eleitoral. Além das críticas mútuas, saúde, segurança e taxa do lixo foram os principais temas discutidos no encontro. O embate até começou mirando em um dos líderes das pesquisas de intenções de voto em Fortaleza, o prefeito Sarto. Ao longo debate, ele e Wagner, que assume o topo dos levantamentos, não foram alvos da troca de farpas. Em dados momentos, os adversários se uniram em prol de inimigos em comum. Wagner e Evandro Leitão (PT), por exemplo, criticaram Sarto por conta da cobrança da Taxa do Lixo. André Fernandes (PL) e Sarto falaram sobre Leitão não ter dado seguimento à CPI do Narcotráfico. Técio Nunes (Psol) e George Lima (Solidariedade) lamentaram terem sido considerados “inexpressivos” por Fernandes. Assista debate na íntegra: Primeira rodada: Saúde e “candidatos inexpressivos” O encontro começou com destaque para a área da saúde. Evandro abriu a discussão, chamando Sarto para o enfrentamento. Na oportunidade, ele questionou “falta de médicos” e “sobra de filas de consultas”. Sarto agradeceu a oportunidade por falar sobre o tema e alegou que o governo Elmano de Freitas, apoiador do petista, tem “cancelado cirurgias no Hospital Geral de Fortaleza”.

“O que eu estou fazendo? Eu já entreguei três hospitais: o Gonzaguinha do José Walter, o Frotinha de Messejana e vou entregar o Gonzaguinha de Messejana. Construi 24 novos postos de saúde e estou entregando, pela primeira vez, medicamentos em casa. Nós estamos fazendo aqui a maior revolução na atenção básica da saúde Fortaleza”, afirmou o pedetista. Ainda sobre Evandro, Sarto disse que o petista “sequer tem cacoete” para chamar correligionários de “companheiros”. Em contraposição, Sarto criticou a gestão de Wagner em Maracanaú, onde foi secretário municipal de Saúde. Falou que a telemedicina do candidato do União Brasil “é de mentira, de araque”. O ex-deputado, por sua vez, disse que não iria se preocupar com “ataques dos adversários”. Logo em seguida, George lamentou a postura do prefeito, considerando até o jingle do pedetista “péssimo”. Para ele, Sarto “vem dando mal exemplo”. Antes da primeira rodada terminar, o termo “inexpressivo” ganhou os holofotes do encontro.