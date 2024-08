Quando sai nova pesquisa para prefeito em Fortaleza nas Eleições 2024

Entre as pesquisas eleitorais previstas, confira a data de divulgação para Fortaleza, capital do Ceará.

O candidato do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Chico Malta , é advogado e militante comunista, além de Membro do Comitê Central do PCB. Já o seu vice, o dirigente sindical Roberto Santos, também é do PCB.

Candidato a vice-prefeito: Roberto Santos (PCB)

Eleições 2024 em Fortaleza: Eduardo Girão (Novo)

O senador Eduardo Girão (Novo) foi oficializado por seu partido e concorre em uma chapa pura com Silvana Bezerra (Novo), empresária e viúva do ex-governador do Ceará, Adauto Bezerra.



Candidata a vice-prefeita: Silvana Bezerra de Menezes (Novo)



Eleições 2024 em Fortaleza: Evandro Leitão (PT)

Dentre outras funções, Evandro Leitão (PT) trabalhou no Governo do Ceará como secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, durante a gestão do ex-governador Cid Gomes. Foi ainda líder do governo Camilo Santana.



Candidata a vice-prefeita: Gabriella Aguiar (PSD)

Eleições 2024 em Fortaleza: George Lima (Solidariedade)

George Lima é presidente do Solidariedade Ceará, além de empresário que já atuou nos setores alimentícios, imobiliário e ao lado de marcas do ramo automobilístico, como Honda e Audi.