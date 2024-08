Quem é Capitão Wagner? Conheça o candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza

CAPITÃO Wagner é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza Crédito: AURÉLIO ALVES

Capitão Wagner, ex-secretário de Saúde de Maracanaú, é filiado ao União Brasil e candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais de 2024. Ele tem como vice em sua chapa Edilene Pessoa (União Brasil), nutricionista e conselheira tutelar, ligada à igreja Assembleia de Deus. Figura constante nas eleições do Ceará desde 2010 (em pleitos municipais e estaduais), Wagner tem 15 anos de vida política e concorre, pela terceira vez, à Prefeitura da capital cearense. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem é Capitão Wagner? Candidato concorreu em todas as eleições desde 2010 Wagner Sousa Gomes nasceu em São Paulo capital, em 1979. É casado com a deputada federal, eleita em 2022, Dayany Bittencourt, também filiada ao União Brasil. O candidato é bacharel em Segurança Pública pela Polícia Militar e entrou na política em 2009, filiado ao Partido da República (PR).

Em 2011, ficou conhecido por ser um dos líderes um motim da Polícia Militar contra o governo de Cid Gomes. O levante começou às vésperas do Réveillon de 2012 e escalonou no ano que começava. Wagner tinha 32 anos e estava na suplência da Assembleia Legislativa desde 2010. Era ainda presidente da Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Ceará (Aprospec) e utilizava das redes sociais para “denunciar” problemas na segurança pública da Capital. Em 2012, ano do motim, concorreu à Câmara de Fortaleza e elegeu-se o parlamentar mais votado da história de Fortaleza, com 43.655 votos. Ao longos dos anos, ele consolidou-se como um dos maiores nomes da oposição nas eleições estaduais e municipais.

Em 2014, repetiu o recorde histórico de votação, desta vez como deputado estadual. Foi o mais votado da história da Assembleia Legislativa, com 194.239 votos. No mesmo pleito, apoiou o candidato opositor ao governismo, Eunício Oliveira (MDB), que acabou perdendo a disputa para o sucessor de Cid Gomes, Camilo Santana (PT). Wagner concorreu pela primeira vez à Prefeitura em 2016, perdendo no segundo turno para Roberto Cláudio, que conseguiu reeleição. Em 2018, filiou-se ao Partido Republicano da Ordem Social (Pros) e concorreu a deputado estadual. Foi o mais votado do Estado, com 300 mil votos, em um pleito com novas configurações devido à ascensão de Jair Bolsonaro (hoje PL), eleito presidente.

Ele esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro na campanha para o Governo. Encontro ocorreu em julho, durante a Marcha com Jesus, na Praia de Iracema, mas Wagner já buscava se desvencilhar da figura do então presidente. Com a derrota, Wagner seguiu na vida pública como secretário da Saúde de Maracanaú, na gestão de Roberto Pessoa (União Brasil). É ainda presidente estadual do União Brasil e integra a executiva nacional do partido. Neste ano, o PL encabeça uma chapa e Wagner, com o União Brasil, outra. Tanto o candidato do partido, André Fernandes (PL) quanto aliados cobram uma “lealdade” de Wagner, em retribuição aos apoios passados.