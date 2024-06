Pesquisa eleitoral é confiável? Entenda seu funcionamento e desafios

Considerando o percentual de margem de erro, as estatísticas não revelam um resultado absoluto, mas estimativas sobre determinados candidatos com base em modos de coleta distintos e no nível de confiança da própria pesquisa.

Os principais métodos utilizados tendem a seguir a aplicação de um questionário, mas pesquisas com grupos focais (focus groups) também são uma opção.

“Reúnem-se certos perfis de eleitores em salas, conduzidas por moderadores, que tentam aprofundar a percepção das pessoas sobre certos temas que um questionário não consegue coletar”, completa.

Pesquisa eleitoral: margem de erro e desafios da pesquisa

É no contexto de entendimento da intenção de votos do cidadão e da confiabilidade do processo que a margem de erro é introduzida. “Em geral, as pesquisas trabalham com 95% de confiança, com margem de erro de 5%, para mais ou para menos”, explica Grin.

“O que muda na definição da margem de erro? É custo, porque quanto menor a margem de erro, mais questionários têm de aplicar, e tempo, porque tem que aplicar mais questionários. Nesse sentido, é isso que define”.

Entre os desafios enfrentados durante a pesquisa, está a certeza de uma amostra que selecione de maneira imparcial e objetiva, representando a sociedade de forma que os resultados não sejam enviesados. “A distribuição da amostra no território tem que ser feita para garantir a maior aleatoriedade possível”, diz o profissional.

Um segundo fator que merece destaque seria a transparência, em especial na forma como as amostras foram aplicadas e calculadas. Em seguida, o tipo de pergunta presente nos questionários deve manter neutralidade, sem induzir as respostas do eleitor.