Quem é Zé Batista? Conheça o candidato do PSTU à Prefeitura de Fortaleza

O operário de construção civil filiado ao partido de esquerda já concorreu a governador do Ceará em 2022, se colocando contrário ao bolsonarismo e lulismo

Sua primeira candidatura foi em 2020, mas para vereador da capital cearense, quando obteve 156 votos, não sendo eleito. Dois anos depois, Batista se candidatou a governador do Ceará e recebeu 1507 votos, o equivalente a 0,03%, também sem conseguir se eleger.

"O PSTU, mais que nunca, tem obrigação de ter uma candidatura própria, que apresente um programa para a classe trabalhadora, alternativo a essa polarização aí, que no fundo governa para os ricos, para os bilionários da nossa cidade e do nosso país", disse Zé Batista ao O POVO .

Em suas pautas está a defesa da classe operária trabalhadora e luta contra o sistema capitalista. No lançamento de sua candidatura, Batista disse estar apresentando uma ideia revolucionária contrária tanto ao bolsonarismo como ao lulismo.

Completou: "Por isso o PSTU está apresentando uma chapa própria, pura. Para apresentar um programa socialista, revolucionário, que se enfrente com a ultradireita representada pelo bolsonarismo, mas também com a frente ampla. Com setores da burguesia que estão ligados hoje à frente ampla, ligada ao governo Lula".