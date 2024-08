Quem é Chico Malta, candidato do PCB a prefeito de Fortaleza

Chico Malta é candidato a prefeito de Fortaleza pelo PCB Crédito: Reprodução/Instagram/Chico Malta

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) definiu, no último sábado, 3, seu candidato a prefeito de Fortaleza nas eleições de 2024. A chapa comunista será pura e encabeçada por Chico Malta, tendo ainda Roberto Santos (PCB) na vice.

Chico Malta tem 59 anos, é advogado e militante comunista há mais de quatro décadas. Essa é a segunda vez que ele concorre a um cargo do Executivo. Em 2022, disputou o Governo do Ceará, obtendo pouco mais de 3 mil votos. O candidato a vice, Roberto Santos, se apresenta como dirigente sindical da Construção Civil, além de operário. O agora candidato a prefeito de Fortaleza também é membro do Comitê Central do PCB, e foi diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará, de 1988 a 2000. Teve ainda participação na fundação da Casa de Amizade Brasil-Cuba do Ceará, em 1991.

Malta tem defendido a apresentação de uma plataforma comunista para Fortaleza, defendendo como prioridade a população pobre e da periferia. O POVO entrou em contato com o PCB Ceará para ouvir Chico Malta acerca de propostas e prioridades para a campanha e aguarda retorno. A matéria será atualizada quando houver resposta. A candidatura da liderança comunista foi oficializada em convenção na manhã do último sábado, 3, no Comitê do Poder Popular, localizado no bairro Benfica, na Capital.