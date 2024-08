Eleições 2024: veja o patrimônio dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza

Técio Nunes foi o candidato com o menor patrimônio declarado, enquanto, no outro extremo, está o senador Eduardo Girão

Nesta quinta-feira, 15, marca o fim do prazo que os candidatos têm para cadastrar suas candidaturas no sistema da Justiça Eleitoral. Um dos passos para ser concorrer nas disputas eleitorais é declarar o total de bens e mostrar a origem do patrimônio apresentado, seja terrenos ou investimentos.

Em Fortaleza, nove candidaturas foram oficializadas como consta na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre os declarantes, quem tem o maior patrimônio é o senador Eduardo Girão (Novo) com mais de R$ 48 milhões, entre cinco apartamentos, uma casa, terrenos, aplicação de renda física e carros.

Ele ocupa o posto de terceiro candidato a prefeito mais rico nas capitais brasileiras entre os que registraram candidatura até a última terça-feira, 13. Estreante na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Girão é disparado o candidato com maior patrimônio dentre os que já registraram candidatura na Capital cearense.