Pesquisa eleitoral: entenda o que é margem de erro

Com a chegada das eleições, os candidatos também dividirão as telas com as pesquisas eleitorais. Estas objetivam indagar aos eleitores suas opiniões a respeito dos concorrentes, mas podem causar dúvidas em relação a alguns termos, entre eles a “margem de erro”.

As pesquisas, de acordo com texto aprovado na resolução 23.727/2024 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se diferenciam de enquete ou sondagem. Os dois últimos são caracterizados por levantamento de opiniões sem plano amostral nem utilização de método científico para a realização.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nessa semana, O POVO divulgará o resultado da pesquisa Datafolha para as eleições municipais. Enquanto a publicação é aguardada, confira o significado de margem de erro e o que ela representa para os resultados.