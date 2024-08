Quem é Técio Nunes? Conheça o candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza

Antes de ser escolhido candidato, Técio passou por disputa interna e com federação para ser definido como cabeça de chapa

Técio, de 34 anos, é filiado ao Psol Ceará desde os 16. Atualmente, ocupa os cargos de secretário de Organização da Executiva Nacional, de presidente do Psol Fortaleza e da federação estadual Psol/Rede.

Já foi autônomo, comerciário, empreendedor social, ex-atleta e professor de karatê, iniciando sua trajetória no antigo Centro de Iniciação Profissional, localizado no bairro Bom Jardim. Como produtor cultural, ganhou, em 2012, o prêmio Agente Jovem de Cultura do Ministério da Cultura.

Natural de Fortaleza, Técio se apresenta como "homem negro nascido e criado no Grande Bom Jardim", bairro da periferia da capital cearense. É pai de dois filhos, uma menina de cinco anos e um menino de três.

Antes do diretório municipal da Rede escolher Cindy como pré-candidata , em fevereiro, o Psol definiu , em reunião da Executiva municipal, o nome do produtor cultural.

A composição foi estabelecida no início de maio durante reunião da federação Psol-Rede. Técio, por sua vez, já havia passado por outra disputa interna.

Anteriormente, tanto o Psol como a Rede haviam lançado Técio e Cindy como opções para o comando do Executivo fortalezense. Entretanto, por estarem na mesma federação, as siglas não poderiam ter dois correntes para o cargo de prefeito.

A outra pré-candidata psolista era a professora Maya Elis, mulher trans, que era apoiada pelo grupo do deputado estadual Renato Roseno (Psol). Técio é ligado a um grupo que tem nomes como o presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchôa, e a secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro (Psol).

No penúltimo dia da convenção partidária, período no qual os partidos oficializam os candidatos e as coligações, Técio e Cindy foram confirmados candidatos a prefeito e vice-prefeita.

Na ocasião, ele fez um discurso de união e apontou que a homologação da candidatura "encerra" muito debate interno e a defesa agora é de "poder para o povo".