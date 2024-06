Pesquisa eleitoral: conheças os principais institutos no Brasil

Saiba quais institutos são responsáveis pelo levantamento da intenção de voto dos candidatos que participam das eleições no Brasil

O período de eleições é marcado não apenas pela movimentação dos candidatos, mas sua avaliação por meio das pesquisas eleitorais. Estas podem ser realizadas por institutos com o objetivo de indagar aos eleitores suas opiniões a respeito dos concorrentes.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indica que as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou a candidatos, para conhecimento público, devem registrar as informações constantes no artigo 33 da Lei 9.504/1997 junto à Justiça Eleitoral.

Além disso, todas as entidades devem realizar o seu cadastramento no sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle). Mas, em caso de registro prévio nas eleições anteriores, não é preciso efetuar um recadastramento.