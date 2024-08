Camilo e Elmano oficializam candidatos do PT no Crato e em Juazeiro do Norte

Convenções petistas no Crato e em Juazeiro do Norte oficializam André Barreto e Fernando Santana, respectivamente, como candidatos a prefeito Crédito: Yago Pontes/Rádio O POVO CBN Cariri

Já em Barbalha, a 526,6 km de Fortaleza, será confirmada a candidatura à reeleição de Guilherme Saraiva (PT), prefeito, e Everton Siqueira (PT), conhecido como Vevé, vice-prefeito. Eleições no Crato No Crato, o tom do encontro foi a "continuidade". A chapa do PT é apoiada pelo atual chefe do Executivo municipal, Zé Ailton (PT). Para o gestor, Barreto "terá muito mais condições" do que ele teve, porque o candidato contará com o apoio de lideranças petistas no governo federal.

"Hoje, nós precisamos continuar aqui nesse trabalho", inicia o atual prefeito. "E eu não tive a oportunidade. Fiz muito com o Camilo pelo Crato e estou fazendo com nosso amigo Elmano, mas eu não tinha o governo federal, e o Guimarães sabe disso, até as emendas impositivas eram difíceis de receber. E o André agora vai ter o nosso presidente Lula", projetou Ailton.

Na ocasião, ele chamou o líder do governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães (PT), de "futuro senador". Já o senador Cid Gomes (PSB) não esteve no evento, mas foi lembrado pelo candidato a prefeito, que lhe destinou um abraço. Barreto se emocionou ao agradecer à família pelo apoio durante a própria trajetória. "Nós fizemos muito em todas as áreas da gestão e, pode ter certeza, pessoal, com apoio de Elmano, Camilo, do Guimarães, do Lula, mas, sobretudo, com o apoio e a força de cada um de vocês, nós vamos fazer muito mais", cravou o candidato a prefeito.