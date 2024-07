Eudoro sobre ataques de Ciro a Camilo no Cariri: "Coitado, está perdendo tempo"

O ex-deputado estadual e presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana (PSB), rebateu críticas do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) que alegou que o Ceará estaria vivendo uma pretensa “ditadura” ao referir-se à hegemonia de lideranças do PT na política local. Pai do ministro petista Camilo Santana (Educação), a quem Ciro direciona parte das críticas, Eudoro disse estar decepcionado e constrangido com posicionamentos de ex-aliados do grupo que hoje governa o Ceará.

“Camilo é uma grande liderança. Eu como pai tenho me surpreendido. A política tem que ser feita com a verdade. Acho que eles (Ciro e Tasso) estão falando uma coisa que nem eles mesmos acreditam. Apenas lamento. São duas lideranças importantes”, complementou.

Ciro justificou sua presença nas convenções de Juazeiro do Norte e do Crato como um ato contra uma “pretensa ditadura” a quem atribuiu à lideranças do PT no Ceará, sobretudo ao ministro Camilo Santana (Educação). O ex-ministro do PDT esteve no mesmo palanque que partidos como o PL e União Brasil, que são da oposição ao governo do Ceará.