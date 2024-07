Juazeiro do Norte: MDB oficializa Maricele Macêdo como vice de Fernando Santana

Ela é esposa do ex-prefeito Raimundão e mãe do deputado estadual Davi de Raimundão, que retirou a sua pré-candidatura a prefeito para apoiar o petista

Na noite da quinta-feira, 25, a sigla emedebista realizou evento na casa de Maricele e ainda lançou as pré-candidaturas a vereadores e vereadoras, contando com representantes de partidos aliados. O postulante a prefeito da terra do Padre Cícero exaltou a escolha.

“É com muita gratidão que recebo essa indicação. É com muita responsabilidade que aceito o desafio. É com muito amor por esta cidade que me adotou que inicio essa caminhada em busca de mais oportunidades e dignidade para o povo de Juazeiro do Norte”, disse Maricele em suas redes sociais.

Maricele é esposa do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Raimundo Macêdo, o Raimundão, e mãe do deputado estadual Davi de Raimundão, que retirou a sua pré-candidatura à Prefeitura e declarou apoio a Fernando Santana.

"Essa junção fez com que eu ficasse mais fortalecida. Esse apoio para Fernando Santana, Davi e Raimundo, eu tirei como pra mim um agradecimento também a eles. Porque eu já fui muito servida pela minha família", afirmou após o evento.

Eleições em Juazeiro do Norte: Fernando Santana x Glêdson Bezerra

Embora no município não vá ter segundo turno, por apenas 777 eleitores, o cenário é de polarização entre o pré-candidato petista e o atual prefeito, Glêdson Bezerra (Podemos), antigos aliados e hoje principais adversários políticos.

Ambos aglutinaram diversos partidos. No caso de Fernando, o MDB, PSB, PCdoB, PSD e Republicanos estão com o petista, enquanto o atual gestor terá ao seu lado as forças do PDT, PL, União Brasil e Novo. Os pré-candidatos endureceram suas críticas um ao outro ao passo que as eleições se aproximam.

"Definitivamente, eu tenho insistido nessa tecla, porque muitas pessoas me disseram que eu não deveria emprestar meu apoio a ele (Fernando0 porque eu seria traído, como de fato fui", disse Glêdson acusando Santana de traição.

"E nós estamos sendo já provocados todo santo dia. Na campanha que vem já, quando a lei permitir, não tenhamos dúvidas dos ataques que virão. Mas desses ataques, eu vou trazer ainda mais fortalecimento no meu coração para cuidar do povo de Juazeiro do Norte. Podem vir, que eu estou pronto para governar esse município, mas governar com amor, governar com humildade, com parceria, com diálogo, com respeito à população”, respondeu Fernando.