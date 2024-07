Com ampla base, Fernando Santana é cauteloso sobre vice: "Reivindicação de alguns grupos"

O DEPUTADO estadual Fernando Santana (PT) é pré-candidato em Juazeiro Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

A algumas semanas das convenções partidárias, o deputado estadual Fernando Santana (PT) adota postura cautelosa quanto às especulações de quem deve ser vice em sua chapa à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Nesta semana, aumentaram as especulações de que a indicação para o cargo deveria vir do empresário Gilmar Bender, figura conhecida no município e candidato à Prefeitura em 2016. O empresário se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Lula e cresceram as especulações de que a indicação da vice de Santana viria de Bender. Como noticiado pela Rádio O POVO CBN Cariri, a mais cotada para a vaga é a filha dele, Bruna Bender (Republicanos). A comitiva, que incluiu o vice-prefeito, Giovanni Sampaio (PSB), também teve um encontro com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). "Em seguida, juntamente com o ministro Camilo, Gilmar Bender foi recebido no gabinete presidencial, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Com certeza muitos investimentos para nossa cidade", disse o vice-prefeito em registro nas redes sociais.

Ao O POVO, Santana ressaltou que o encontro de Bender com Lula não envolveu negociações políticas. Ele ressaltou, no entanto, que vem tendo diálogos permanentes desde que o empresário decidiu sair do bloco do prefeito Gledson Bezerra (Podemos) e aderiu à sua pré-campanha. A decisão sobre a vice ainda está em construção porque há “uma reivindicação de alguns grupos”. “Nós estamos avaliando e, no momento oportuno, vamos repassar essa notícia”, apontou. O bloco de Santana reúne uma variedade de nomes, com quem ele tem compartilhado registros. Entre eles, o também deputado Davi de Raimundão (MDB), que era pré-candidato, mas retirou candidatura para apoiar justamente Santana, o presidente da Câmara Municipal, Capitão Vieira (MDB), o ex-prefeito Arnon Bezerra e o deputado federal Yury do Paredão (MDB). A conta também deve incluir nomes graúdos de dentro do PT que incentivaram a candidatura de Santana.