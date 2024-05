Camilo cita Fernando Santana e Davi de Raimundão como opções em Juazeiro, mas prega unificação

Juazeiro do Norte tem duas candidaturas do bloco governista, com o ministro Camilo Santana defendendo unificação Crédito: Júnio Pio/ALECE

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) considera que duas opções do bloco governista para as eleições em Juazeiro do Norte: os deputados estaduais Fernando Santana (PT) e Davi de Raimundão (MDB). Camilo defendeu, contudo, que haja uma unificação e o bloco governista, do qual é um dos líderes, saia com uma "chapa única", sem fragmentação. O nome indicado irá medir força com o atual prefeito Gledson Bezerra (Podemos), que tenta reeleição. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O PT lá está na situação como outros municípios estão nesse momento (com mais de uma candidatura governista). O Fernando está se apresentando, como pré-candidato do PT e outros aliados nossos, como o Davi de Raimundão, pré-candidato do MDB", ressaltou em entrevista ao O POVO nessa segunda-feira, 20.

"Nós estamos discutindo lá com os aliados a unificação de um nome único, chapa única, para que a gente possa estar à disposição do povo de Juazeiro como opção para governar", seguiu. O MDB apresentou o nome de Davi de Raimundão como pré-candidato da legenda à Prefeitura. Ele é filho de uma liderança histórica em Juazeiro, Raimundo Macedo, Raimundão, que foi deputado estadual por 4 mandatos, além de prefeito do município por duas vezes (2005-2008) (2013-2016) e vice-prefeito de Juazeiro em (1989 a 1990). O PT defende que o escolhido seja Fernando Santana, o quarto deputado estadual mais votado em 2022 e com bons números em Juazeiro. No primeiro momento, o parlamentar era cauteloso quanto a indicação, mas nomes como deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara, e o presidente do PT no Ceará, Antonio Filho, o Conin, manifestaram a preferência por seu nome na disputa.

Na eleição em Juazeiro, o principal adversário do grupo governista é o atual prefeito, que vai tentar quebrar a tradição do município de nunca reeleger um gestor. Fernando e Gledson vêm trocando acusações ao longo do ano, quando concretizaram afastamento. O prefeito alega que haveria um pacto em que ele teria apoiado Fernando na disputa para o cargo de deputado em 2022, enquanto o petista iria retribuir este ano. Vice de Evandro em Fortaleza Sobre as eleições em Fortaleza, Camilo foi cauteloso ao avaliar quem deve ficar com a vice na chapa de Evandro Leitão (PT). O petista não cravou que a vaga ficará com o PSB nem que, obrigatoriamente, será uma mulher. A fala despista do o que tem sido comentado nos bastidores, onde cresce a tese de que o posto de vice seria preenchido com um nome indicado pelo senador Cid Gomes (PSB) e que uma mulher ofereceria melhores condições para a disputa. Na visão de Camilo, a indicação de Evandro foi "uma escolha do PT" e que agora o grupo vai conversar para "consolidar" o nome do presidente da Assembleia Legislativa (Alece). "Nós ainda vamos ter que decidir o nome do Evandro, porque foi uma escolha do PT. Agora, o PT vai ter que discutir com o PSB, PP, PSD, MDB, com os partidos aliados para a gente consolidar o nome do Evandro como pré-candidato", afirmou. E seguiu: "A partir daí, nós vamos discutir e, ouvindo a demanda de cada partido qual o desejo de casa partido. Partido A deseja indicar vice. Partido B... E vamos chegar a um denominador comum que agregue mais, nomes que possam agregar à chapa na dobradinha dos pré-candidatos".