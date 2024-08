Lula pede a jovens que não desistam da política: 'Não pode ser um mito ou ser neutro'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rechaçou pessoas que se candidatam, mas fogem do teor político dos cargos do Executivo e do Legislativo. A declaração foi dada durante evento para anúncio da ampliação do programa Pé-de-Meia nesta sexta-feira, 2, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

"Toda vez que vocês verem na televisão um político dizendo: 'Eu não sou político, eu preciso ser prefeito, deputado, governador, porque eu não sou político, eu não sei o que das quantas'. Esse cara é mentiroso. Por que sabe o que acontece? O ser humano, seja homem ou mulher, a gente nasce fazendo política", discursou o presidente para estudantes cearenses do ensino médio beneficiados pelo programa.

Em outro momento do discurso, Lula avaliou que "quem tem 17, 18, 20 anos, não tem razão para estar desmotivado". E orientou: "Se alguém disser pra vocês: 'não gostem de política, porque todo político é ladrão' — e vocês têm hora de ver isso na televisão. Eu queria fazer um apelo pra vocês, quando vocês estiverem desanimados, quando vocês não quiserem acreditar no Lula, no Camilo, no Elmano, no Guimarães e nos deputados, ainda que vocês não acreditem mais em ninguém, pelo amor de Deus, não desista da política, porque o político honesto, decente, competente está dentro de cada um de vocês”, orientou o presidente, pedindo para que o público “exercite a inteligência”.