PT municipal aprova chapa pura no Crato em meio a hipóteses de vice do PDT

Postulante a vice, Pedro Lobo e pré-candidato a prefeito, André Barreto Crédito: Reprodução/Instagram/@pedrolobopt

O diretório municipal do PT no Crato aprovou o nome do vereador Pedro Lobo (PT) como postulante a vice, na chapa de André Barreto (PT), pré-candidato apoiado pelo atual prefeito Zé Ailton Brasil (PT). A chapa pura, no entanto, entra em discordância com intenções do PDT, que já expressou querer compor uma chapa com o PT na cidade distante 538,53 km de Fortaleza. O nome de Pedro Lobo foi aprovado em reunião do diretório municipal no último sábado, 22. Segundo nota, divulgada no domingo, a “ampla maioria dos dirigentes votou pela aprovação da chapa pura do PT”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A nota ainda destacou um “apoio unânime dos dirigentes e da base de aliados” à decisão tomada. “As principais lideranças do nosso partido manifestaram seu apoio incondicional à chapa formada por André Barreto e Pedro Lobo, reconhecendo a importância da continuidade de um projeto de desenvolvimento inclusivo e sustentável para o Crato”.

Nas redes sociais, o pré-candidato frisou a participação do prefeito Zé Ailton, no processo. "Durante a reunião, o prefeito Zé Ailton, André Barreto e eu reafirmamos nosso compromisso em construir a unidade partidária e fortalecer a base aliada em prol do desenvolvimento do Crato", escreveu.

Confira a decisão do PT Crato abaixo

Rompido com o PT no âmbito estadual e em diversas cidades como Fortaleza, o presidente nacional interino da sigla, André Figueiredo, se mostrou simpático ao nome de Barreto no Crato. “O pré-candidato escolhido, André Barreto (PT), já foi do PDT até pouco tempo. Tenho uma relação de amizade com ele também”, afirmou ao O POVO, no início deste mês de junho. No entanto, na ocasião Figueiredo elencou que as decisões quanto à postura do partido na cidade do Cariri serão “tomadas no momento adequado” e citou uma participação na chapa como de interesse do PDT. “Nós, que tivemos o então vice-prefeito André Barreto eleito e reeleito pelo PDT, esperamos que mais uma vez o PDT tenha o espaço de vice na Prefeitura do Crato. É possível [essa] composição de chapa", explicou o dirigente partidário, citando o nome do vereador Dr. Dudé Moraes como possível postulante. Com a decisão do diretório municipal, o cenário pode ser modificado. O presidente estadual do PDT, Flávio Torres afirmou que, na visão dele, “não há possibilidade do PDT apoiar uma chapa pura do PT”. No entanto, esclareceu que o processo no município está sendo conduzido principalmente por Figueiredo. “O PT já decidiu, não há o que discutir e entendo que não há possibilidade do PDT apoiar uma chapa pura do PT. [No entanto] Quem está conduzindo esse processo é o André, que está conversando com o outro, o Barreto”, informou o dirigente.