Na tentativa de reeleição, prefeito de Barbalha terá união de partidos aliados

O prefeito vem se reunindo com partidos da base e contará com o apoio da cúpula petista

“O que me motiva para colocar meu nome hoje como pré-candidato é justamente os apoios. Eu tenho, mais do que nunca, a certeza que o município não consegue fazer gestão pública sem apoio das lideranças maiores”, disse.

Na visão do gestor, embora não exista “eleição fácil”, seu grupo vê um cenário favorável impulsionado pelas alianças construídas nas três esferas: municipal, estadual e federal. Guilherme vem se encontrando com nomes de diversos partidos aliados como MDB, Republicanos, PSB, e DC.

“Eu fiz muita reflexão para tomar a decisão de ir para a reeleição. Eu e Vevé conversamos muito e vimos que, além do Governo do Estado, a gente ainda tem o governo federal, temos o ministro Camilo Santana, que nasceu no Crato, mas tem casa em Barbalha, e além disso, temos o líder do Governo, o Guimarães”, ressaltou. Ele cita também o deputado estadual Fernando Santana (PT), pré-candidato em Juazeiro do Norte.

O prefeito fala também em um diálogo com o atual vice, Vevé Siqueira , também do PT, na tendência de repetir a dobradinha petista. Como principais fiadores da candidatura, Saraiva cita nomes graúdos do PT no Estado: o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro Camilo Santana (PT) e o líder do Governo Lula na Câmara, o deputado José Guimarães (PT).

Apesar de considerar um cenário favorável, ele disse respeitar a oposição e que projeta um candidato adversário. “Não existe eleição fácil, qualquer que seja, ela é muito dura e difícil, a gente respeita a oposição e a oposição certamente terá candidato e a gente está pronto para enfrentar”, disse ainda.

E seguiu: ”Mas nós enxergamos um cenário muito favorável pelas alianças que foram construídas em nível estadual e nacional no sentido de dar suporte a uma gestão, de dar suporte a um programa de governo, mas também as alianças que construímos a nível de município que tem se tornado cada vez mais robustas”.

O apoio foi escancarado em evento de inauguração do Parque da Cidade no fim de maio no município. Elmano anunciou a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que “daqui para frente” viria mais entregas e ações com o “Barbalha 4x mais forte”, citando o prefeito.

Na região do Crajubar, Barbalha é o cenário mais “confortável” para o PT. Em Juazeiro do Norte, a sigla apresentou Fernando Santana em contraponto ao atual prefeito Gledson Bezerra (Podemos) que irá disputar a reeleição. No Crato, José Ailton (PT) está no segundo mandato e vai indicar o vice André Barreto como candidato a sucessor.

Oposição ainda aguarda indicação de nome com série de apoios

Em 2020, apenas uma candidatura foi apresentada no município, além da de Saraiva e Vevé. PSL, Podemos, MDB, Pros e PSDB lançaram Argemiro Sampaio (agora no União Brasil), então prefeito do município que buscava a reeleição.

Para este ano, a oposição procurou se reorganizar e garantiu a chegada do PDT, que deixou o bloco do prefeito. A saída oficialmente aconteceu em abril deste ano após reunião com Sampaio e o ex-deputado Rommel Feijó. O presidente da executiva municipal do PDT, Geraldo Sinezio, que também é pré-candidato a vereador, sinalizou que junto da adesão de Ciro Gomes (PDT) e aliados houve a expressão de apoio à oposição no município.