Gabriella Aguiar revela que parto está previsto para o dia da eleição

A deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) é pré-candidata a vice-prefeita de Fortaleza em chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT). Crédito: Vitor Magalhães / O POVO

A deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD), pré-candidata a vice-prefeita de Fortaleza na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT), revelou que tem parto previsto para o dia do primeiro turno da eleição municipal de 2024 - no domingo, 6 de outubro deste ano -. A revelação foi feita em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 31.

Questionada sobre como conciliar a fase da gravidez, num momento em que está com sete meses de gestação, com o período eleitoral, a pré-candidata destacou experiência anterior.