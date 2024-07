Em convenção do PSD, Evandro agradece ao ausente Célio Studart e reclama da "picuinha" de Sarto

Ao participar, na manhã deste sábado, da convenção do PSD em Fortaleza, o pré-candidato do PT a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão , agradeceu ao deputado federal Célio Studart, cuja pré-candidatura foi retirada na quinta-feira , 25, para formar aliança com o PT.

A direção do PSD informou que a decisão de retirar a pré-candidatura foi consensual. Célio confirmou ao O POVO que foi ouvido e disse que a retirada foi "harmônica, compreendendo a decisão majoritária do partido".

No discurso, Evandro fez críticas aos serviços públicos municipais, voltou a prometer acabar com a taxa do lixo e fez menção às queixas do prefeito José Sarto (PDT) sobre o tratamento recebido das administrações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT). "Quero dizer que eu não vou tá com picuinha", afirmou.