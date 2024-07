Eudoro afirma que vice do PSD "elimina" chance de candidatura de Célio

EUDORO Santana é presidente do PSB Ceará Crédito: FERNANDA BARROS

A escolha da deputada estadual, Gabriella Aguiar (PSD), como candidata a vice de Evandro Leitão (PT) foi acordada parcialmente há cerca de um mês, segundo o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana. Além dele próprio, a decisão teria sido aceita pelo senador Cid Gomes (PSB), que concordou que uma chapa com o PSD eliminaria possibilidades de outra candidatura, encabeçada por Célio Studart (PSD). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O PSB contava com um nome à disposição para ser candidata a vice de Evandro: o da ex-secretária da Cultura do Estado, Luisa Cela. “Gabriella não foi escolhida em detrimento [da Luisa], isso foi um problema discutido, tanto por mim, quanto pelo senador Cid e nós concordamos”, começou Eudoro, em entrevista ao O POVO.

Segundo o presidente da sigla, a perspectiva de candidatura do deputado federal Célio Studart foi fator decisivo para que o PSD ficasse com a vice do PT. “Achamos que o nome dela [de Gabriella] era o mais favorável. Havia uma tentativa que o PSD ia lançar um candidato a prefeito e isso não era bom também. E essa decisão [do PSD na vice], elimina essa possibilidade”, disse o pai do ministro Camilo Santana. Com base na possibilidade, Eudoro informou que um acordo inicial teria sido feito “há mais de mês”, ou seja, em junho.

Eudoro diz que Cid participou do processo e rebate tese de enfraquecimento do PSB Duas narrativas cercavam a escolha da vice de Evandro: uma era a de que um dos maiores articuladores do PSB, Cid Gomes, estaria afastado das articulações eleitorais da Capital, focado na campanha do interior. Além disso, houve comentários sobre um possível enfraquecimento do PSB, que teria perdido favoritismo da vice para o PSD. Partido de centro foi que mais cresceu durante a janela partidária e hoje soma a segunda maior bancada da Câmara de Fortaleza. Eudoro rebateu as duas teses. Segundo ele, Cid esteve “participando de tudo isso [da escolha da vice]. Concorda, nossa visão é parecida com a dele. Não temos divergência nenhuma nisso.”