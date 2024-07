Élcio culpa Camilo por rompimento entre PT e PDT: "Estou onde sempre estive"

Presidente do PSDB CE Elcio Batista dando entrevista para a radio O POVO CBN Crédito: Matheus Souza

O vice-prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, Élcio Batista (PSDB), culpou o ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana (PT), pelo fim da aliança entre PT e PDT que rachou o grupo governista que estava à frente do governo do Ceará. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 29, Batista atribuiu o rompimento a Santana e negou que tenha mudado de lado de lá para cá.

Questionado sobre a relação que se esgotou e como acredita que o eleitor lerá essa movimentação, com a eleição de 2024 se avizinhando, Élcio alegou que o rompimento não foi iniciativa de nomes do seu grupo político, como o prefeito José Sarto, o ex-ministro Ciro Gomes e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio; todos do PDT. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dias depois, o PT lançou o próprio candidato a governador, o então deputado estadual Elmano de Freitas. Na eleição de outubro, Elmano venceu em primeiro turno com 54% dos votos e o apoio de Camilo e do, hoje, presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Entrevista Durante a entrevista à Rádio O POVO CBN, Élcio também exaltou o trabalho da gestão do prefeito Sarto e respondeu perguntas sobre a hesitação nos bastidores, em torno da confirmação de seu nome como candidato a vice na chapa. "Existe o tempo da politica e o tempo das pessoas. O tempo da política é aquele que combina pessoas, instituições e interesses. Você tem que respeitar esse tempo. Nós que participamos da vida pública temos que trabalhar o tempo da política e não o das pessoas. O Sarto fez aquilo que é de responsabilidade do prefeito, administrar e focar na cidade. Se organizar para as eleições e foi deixando que o tempo da política acontecesse. Quando chegou o momento certo foi tomada a decisão", explicou.