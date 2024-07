Gastão defende Gabriella e garante Célio na campanha de Evandro: "PSD marchará unido"

O presidente do PSD Fortaleza, deputado federal Luiz Gastão (PSD), elogiou a pré-candidata a vice-prefeita, Gabriella Aguiar , também do PSD, anunciada como companheira de chapa de Evandro Leitão (PT). Gastão ainda garantiu a participação do deputado federal Célio Studart (PSD-CE) na campanha petista.

“Como nós tínhamos que marcar posição, nós lançamos o nome da Cláudia. Assim que conversamos com a própria Gabriella, para conversar com ela e com a Cláudia, membros do partido no município, vimos que o nome da Gabriella seria o que somaria mais forças e representaria melhor o partido”, disse.

Além das possibilidades no PSD, o nome de Gabriella competia com postulantes no PSB, de Eudoro Santana. Dentre as que se puseram à disposição, havia a ex-secretária de Cultura, Luisa Cela, e a vereadora Enfermeira Ana Paula.

Gastão garante participação de Célio na campanha de Evandro Leitão

Outra hipótese dentro do PSD era a de uma candidatura cabeça de chapa, com o deputado federal Célio Studart concorrendo a prefeito. Célio chegou a pontuar com 8% em pesquisa Datafolha, encomendada pelo O POVO.

Postulação foi retirada “após consenso” no PSD, segundo nota divulgada pelo partido. Apesar disso, na convenção que firmou a candidatura da chapa de vereadores em Fortaleza e a decisão da sigla concorrer ao lado do PT, Célio não estava presente.

Gastão garante que a ausência no evento não significa ausência na campanha petista. “O Célio, como eu disse, é um bom quadro. Ele não pôde estar presente na convenção, mas não quer dizer que não estará presente na campanha. Muito pelo contrário, ele vai estar junto na campanha”, disse Gastão.