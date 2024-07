Quanto candidatos a prefeito e vereador vão poder gastar este ano no Ceará? Confira ranking

CANDIDATOS e coligações precisam seguir o limite de gastos, que inclui uma variedade de possibilidades Crédito: Samuel Setubal

Candidatos a prefeito de Fortaleza poderão gastar uma soma milionária em suas campanhas nas eleições deste ano. Para quem tentar o Palácio do Bispo em 2024, o limite de gastos atualizados ficará em aproximadamente R$ 25 milhões, somados primeiro e segundo turno. São pouco de mais de 18 milhões para o primeiro turno e outros R$ 25 milhões para quem for disputar eventual segundo turno. A preço de hoje, oito pré-candidaturas são postas para concorrer na Capital cearense. Para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), os postulantes terão até R$ 680 mil para gastar na campanha. Com possibilidade de segundo turno e a maior população do Estado, candidatos da Capital são os que mais vão poder gastar.