Iguatu: Pré-candidato Roberto Filho é condenado por propaganda antecipada

Carlos Roberto Costa Filho (PSDB), pré-candidato à Prefeitura de Iguatu, distante 388,82 km de Fortaleza, foi condenado pela Justiça a pagar R$ 12 mil por propaganda antecipada. A decisão foi tomada no último sábado, 20, pelo juízo eleitoral da 13ª Zona do município.

A ação contra o Roberto foi movida pelo diretório municipal do MDB, partido do deputado estadual Agenor Neto e pai do pré-candidato ao cargo de prefeito, Ilo Neto (PT), após o tucano ter feito postagens com influenciadoras digitais pedindo voto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A postagem se refere a um vídeo gravado em junho onde Roberto realizou ato de pré-campanha no mercado público de Iguatu e apareceu com duas influencers e pediu voto abertamente.